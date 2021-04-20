Один из водителей большегруза погиб

Очевидцы говорят, что "Газель" перевернулась пять раз. Фото: скрин видео ГИБДД Иркутской области

Сегодня утром на 1610 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Зиминского района Иркутской области произошло массовое ДТП. Столкнулись МАН, Камаз и «Газель», за рулем которой находился житель Челябинской области.

— Водитель «Газели» не пострадал, — сообщили КП-Челябинск в ГИБДД Иркутской области.

Информацию о пассажирах и их состоянии обещали сообщить позже. Очевидцы сообщают, что «Газель» перевернулась пять раз. Но в ГИБДД эту информацию также не подтвердили. В ГИБДД выясняют причины аварии.

Житель Челябинской области выжил после страшной аварии с двумя фурами в Иркутской области Видео: ГИБДД по Иркутской области

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