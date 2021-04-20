Предприятия Челябинской области стали победителями международной выставки «ПРОДЭКСПО-2021»

Южноуральские продуктовые компании на «Продэкспо» в Москве завоевали золотые медали и заключили экспортное соглашение. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, международная выставка — уникальная возможность для предприятий наладить новые деловые связи, чтобы расширить торговую деятельность, оценить себя с точки зрения достижений международной продуктовой индустрии.

Региональное министерство сельского хозяйства награждено дипломом за участие в «Продэкспо». На средства из областного бюджета был организован коллективный стенд с участием агропредприятий малого и среднего бизнеса. Например, компания «Революция вкуса» представила новую продукцию — сырные трюфели с бельгийским шоколадом и консервы с готовыми блюдами «Ресторан в банке». Печенье, конфеты, быстрые супы, крупы в новой упаковке демонстрировали предприятия, в основе производства которых переработка зерна. Две компании экспонировали питьевую воду.

Самостоятельно в выставке приняли участие крупные компании, представившие продукцию на дегустационный конкурс. В результате ООО «Объединение «Союзпищепром» удостоено звания лауреата международного конкурса «Лучший Продукт — 2021». Золотой медалью отмечены макаронные изделия из пшеничной муки и лапша «Домашняя» (торговая марка «Царь»). Серебряной медалью — масло подсолнечное нерафинированное торговой марки «Здоровое меню», бронзовой — напиток соевый «Золотой латте».

Золотыми медалями выставки отмечена продукция компании «Ниагара» — питьевая артезианская вода «Niagara Premium» и газированные напитки «Таежный дар». «Таврия» удостоена золотых медалей и звания лауреата международного конкурса «Лучший Продукт — 2021» за сырокопченые колбасы.

Компания «СИТНО» заключила соглашение с компанией «Агроэкспорт 168» по подготовке, транспортировке и сбыту куриной продукции «СИТНО» в Китай. Среди российских партнеров компании также южноуральские компании ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» и АО «Уралбройлер».

Партнерский материал.