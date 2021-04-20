Пожарные в Челябинске вынесли из горящего цеха 17 пропановых и кислородных баллонов

Выносить баллоны было опасно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 20 апреля, на улице Героев Танкограда в Челябинске загорелся поролон, который ушел под кровлю. Пожарным с риском для жизни вынесли из цеха шесть пропановых и 11 кислородных баллонов, сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание внутри металлического ангара, 15х30 м, высотой 5-6 м. Как выяснилось, на втором этаже горел поролон, изначально задымление наблюдалось незначительное, но огонь ушел под кровлю, что осложняло ликвидацию пожара, — уточняют в ведомстве.

В итоге пожарным удалось потушить огонь на площади 150 кв. метров. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Потушить огонь на площади 150 квадратных метров удалось к 09:32. В МЧС добавили, что никто не пострадал, ангар самостоятельно покинули четыре работника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru