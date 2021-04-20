Текслер предложил изменить нацпроект «Производительность труда»

К нам прислушиваются: Челябинская область входит в ТОП-10 индустриальных регионов страны по показателям государственной программы

Губернатор Челябинской области предложил изменить положения национального проекта «Производительность труда». Минимальный объем выручки предприятий для участия в нацпроекте нужно сохранить на уровне 400 млн руб.; допустимую доля иностранного участия в капитале компании, увеличить вдвое — с 25 до 50%.

Предложения, озвученные губернатором на проходившем под его председательством заседании комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы», приняты проектным комитетом. Изменения рассмотрит комитет минэкономразвития России.

Кстати, на том же заседании губернатор Челябинской области поделился опытом предоставления регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых. Местные власти по решению главы регион направляют деньги на решение местных важных задач. Например, на благоустройство.

По нацпроекту «Производительность труда» Челябинская область входит в ТОП-10 индустриальных регионов страны. Каждый год 62 участника большой работы, крупные и средние предприятия Южного Урала, добиваются пятипроцентного прироста по одноименному критерию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru