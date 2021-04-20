«Единая Россия» проведет первый поэтический субботник в Челябинске

В субботу, 24 апреля, региональное отделение партии «Единая Россия» проведет в Челябинске первый поэтический субботник «Табуретка». Партийцы приглашают жителей района Тополиная аллея присоединится к экотворческой акции и совместить приятное с полезным — убрать территорию и поучаствовать в конкурсе на лучшее декламацию стихотворения (авторского или собственного сочинения). Лучшего чтеца или автора определит народное жюри. Победитель получит планшетный компьютер.

Место сбора: остановка «Ул. Академика Королева». 11:00

Партнерский материал.