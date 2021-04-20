«Ядро IT-разработки сейчас находится на Урале»: челябинские технологии стали центром притяжения на международной выставке

Разработки компании «Интерсвязь» привлекли максимум внимания на крупнейшей в России выставке «Securika Moscow 2021», посвященной техническим средствам охраны и оборудованию для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Cтенд южноуральских разработчиков посетило более 20000 экспертов и профильных специалистов. Внимание гостей завоевали проекты «Умная парковка», новый «Умный домофон» и комплекс решений для промышленного интернета.

Внедрением и распространением проектов заинтересовались представили большинства регионов, городов страны и ближнего зарубежья. «Умная парковка» — это комплекс, совмещающий в себе сразу несколько сервисов. «Умный шлагбаум» благодаря технологиям машинного зрения считывает номера въезжающих машин и автоматически поднимает перекладину. При этом, благодаря детальной проработке технологии, камеры успешно различают даже грязные номера при любом освещении. Опция «виртуальная сигнализация» регистрирует подозрительную активность рядом с транспортным средством и автоматически передает тревожный сигнал пользователю. При помощи интеграции с мобильным приложением можно, еще не заехав на парковку, оценить количество свободных мест и подобрать подходящее.

Новая модель «Умного домофона» — это собственная технология компании «Интерсвязь». Разработка панели длилась больше года. Компетенции, накопленные за долгое время работы в сфере домофонии, позволили создать устройство, которое предвосхищает запросы пользователей и и воплощает в себе самые передовые технические решения. Панель специально подготовили для распространения во всех уголках страны, даже на дальнем севере. Она выдерживает суровые климатические условия и работает без сбоев в температурном режиме от -50 до +60 градусов.

Одними из самых востребованных функций «Умных домофонов» и главными его особенностями являются видеозвонки и видеонаблюдение. В систему вмонтирована широкоугольная камера со встроенным детектором движения и режимом ночной съемки в высоком качестве.

Так же большой интерес у гостей выставки вызвали технологии промышленного интернета, уже широко используемые на крупных челябинских предприятиях и заводах. Работающие в комплексе системы контроля и управления доступом, системы позиционирования и видеоконтроля за персоналом заинтересовали руководителей частных и государственных предприятий со всей страны.

— Высказывание о том, что Урал в данный момент является центром разработки успешных IT-решений от ведущих экспертов в сфере челябинские специалисты услышали множество раз. Приятно осознавать, что это заслуга нашей компании. Признание успеха на таком крупном отраслевом мероприятии, положительные отзывы от людей «погруженных в тему с головой» — это серьезная профессиональная победа. И она, конечно, позволит еще лучше укрепить позиции Южного Урала на IT-рынке, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Отметим, Securika Moscow признана лучшей выставкой России по итогам Общероссийского рейтинга выставок 2017-2018 по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда» во всех номинациях. Участники выставки — более 400 отечественные и зарубежные производителей и поставщиков. Гостями выставки в 2021 году стали более 20 000 человек.

Пресс-служба компании «Интерсвязь», тел.: 8 (351) 247-96-13