Чтобы помнили: поисковики Челябинской области собираются в экспедиции

Ирина Гехт на открытии "Вахты памяти-2021". Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинской области стартовала «Вахта памяти-2021». Более 400 участников 42 поисковых организаций региона готовы выехать к местам боев Великой Отечественной.

Региональный этап Всероссийской акции открыла первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Поисковикам она вручила напутственные письма главы региона Алексея Текслера.

— Поздравляю с началом нового поискового сезона. Более 30 лет поисковые отряды России объединяют десятки тысяч неравнодушных целеустремленных людей, которые вернули страницы истории, вернули семейные страницы многим людям нашей страны. За время вашей работы вы увековечили имена 157 бойцов, захоронили их с воинскими почестями, вернули потомкам утраченные страницы семейной истории. Это сложная, кропотливая и благородная работа. Мы благодарны вам за это. Вы выполняете важнейшую государственную задачу — сохраняете память истории, — подчеркнула Ирина Гехт.

Каждый год на места сражений со всей страны выезжают более 40 тысяч поисковиков. Только за шесть лет подняты останки более 120 тыс. советских воинов, установлено более 6 тыс. имен погибших. Поисковики благоустраивают воинские захоронения, обустраивают места подвигов.

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