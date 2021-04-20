Андрей Пязок, обвиняемый в многомиллионных махинациях с деньгами дольщиков, пришел в суд с ноутбуком

Андрей Пязок приходит на заседания одетым с иголочки. Евгений НАСЫРОВ Фото:

В Центральном районном суде Челябинска продолжаются судебные заседания по уголовному делу руководителей «Речелстроя» о махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City». На скамье подсудимых — бывший депутат Челябинской городской думы, учредитель компании Андрей Пязок и генеральный директор организации Сергей Вегельман. Редакция КП-Челябинск посмотрела, как проходят заседания и с каким настроем приходят обвиняемые.

Рассмотрение дела в суде началось в конце октября 2019 года. Заседания проходили при аншлаге, с участием потерпевших — обманутых дольщиков. Теперь в суд приходят только Пязок и Вегельман. Сегодня, 20 апреля, зачитывались материалы дела. Пязок и Вегельман, которые находятся под домашним арестом, были спокойны. С собой они принесли документы и ноутбуки, в которых что-то печатали под зачитывание материалов дела гособвинителем.

Заседания по делу обманутых дольщиков идут с 2019 года. Евгений НАСЫРОВ Фото:

Напомним, что Андрея Пязок частично признал свою вину только в эпизоде, связанном с неправильным расходованием пяти миллионов рублей, но отметил, что это не является хищением. Такую же позицию занял гендиректор «Речелстроя» Сергей Вегельман.

По материалам следствия, с 2014 по 2017 годы ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» и получило от покупателей около 2,5 миллиарда рублей. Но эти деньги пошли не на достройку домов, а на погашение долгов компании перед другими организациями.

Сергей Вегельман вину не признал. Евгений НАСЫРОВ Фото:

Как сообщила консультант Центрального районного суда Челябинска Людмила Юсупова, судебные разбирательства продолжаются и срок окончания пока неизвестен.

22 марта в Центральный районный суд поступило дело о неуплате налогов (ст.199.2 ч.1 УК РФ), однако уже на первом заседании, прошедшем 1 апреля, его прекратили. В результате экс-депутату назначили судебный штраф, хотя по вышеупомянутой статье он мог отправиться в колонию на три года.

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