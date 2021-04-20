В Златоусте решают, кто будет отвечать за уборку и содержание контейнерных площадок

Причиной спора стало решение передать те контейнерные площадки, которые до сих пор находятся в ведении муниципалитета, управляющим компаниям. По инициативе депутата Государственной Думы Олега Колесникова прошел круглый стол. В нем приняли участие представители городских властей и обслуживающих коммунальных организаций.

Администрация городского округа по-прежнему настаивает на передаче площадок в собственность управляющих компаний. Те, в свою очередь, отказываются их принимать в нынешнем состоянии — далеко не все из них асфальтированы и оборудованы необходимым количеством контейнеров. За приведение площадок в соответствие нормам и содержание их в чистоте должны будут платить жители.

Увеличивать коммунальные платежи — недопустимо, уверен депутат Государственной Думы Олег Колесников.

— На мой взгляд, оборудовать и содержать контейнерные площадки необходимо за счет местного бюджета. Окончательное решение может принять только Совет депутатов Златоустовского городского округа. В таком случае муниципалитет сможет принимать участие в областных целевых программах и компенсировать часть расходов. Также хорошей практикой является создание общественных советов по вопросам ЖКХ. В совет могут войти депутаты, общественники, представителей администрации и управляющих компаний. Совет должен стать площадкой для обсуждения острых вопросов и принятия коллегиальных решений в пользу жителей, а не тех или иных организаций. Готов принять участие в работе совета, — рассказал Олег Колесников.

Партнерский материал.