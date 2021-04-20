Чиновника администрации Троицка подозревают в превышении полномочий

Он подписал разрешение на ввод здания, построенного с нарушениями

Это уже третье громкое уголовное дело о превышении полномочий в мэрии Троицка. Фото: Google Карты

В Троицке Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления ЖКХ Администрации Андрея Могильникова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

— По версии следствия в июле 2020 года подозреваемый из личной заинтересованности подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями и не отвечающего требованиям безопасности, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Напомним, в отношении Александра Виноградова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что мэр города мог незаконно передать объекты теплосети от одной компании к другой.

Однако в администрации Троицка обвинение считают надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

В середине марта Александр Виноградов решил обжаловать решение местного суда, согласно которому он был отправлен в СИЗО на два месяца. Депутаты выбрали временно исполняющего полномочия главы Троицка. Им назначена заместитель главы города по общим вопросам Елена Василяускене.

15 декабря 2020 года также за превышение полномочий задержали вице-мэра Троицка по коммунальному хозяйству Вадима Германа.

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